Brasile come Francia e Portogallo: brutta figura all’ultima

Il Brasile del ct Tite chiude il girone di Qatar 2022 come hanno fatto Francia e Portogallo: un’altra brutta figura

Le qualificate in anticipo, le uniche tre squadre che avevano fatto due vittorie in anticipo, hanno tutte fatto una discreta brutta figura all’ultima giornata, perdendo sempre. Ognuna con una sua modalità, ognuna con la giustificazione di far giocare le seconde linee che non hanno fornito una grande risposta. Anche l’ultimo girone in campo, quello del gruppo G, ha presentato un andamento emozionante fino all’ultimo secondo.

Il Brasile era distratto, forte dei 6 punti. Il Camerun che lo affrontava era a 1 punto, con poche speranze. Appaiata era la Serbia, con la chance di scavalcare la Svizzera a quota 3 nello scontro diretto. E proprio in questa gara si è avuta un’altalena di tutti gli stati d’animo possibili: rossocrociati in avanti, serbi a riprenderli e scavalcarli e svizzeri capaci di fare la stessa cosa. Ma la rete nel finale da parte di Aboubakar ha reso incandescenti gli ultimi istanti. Perché a quel punto un’eventuale rete della Serbia in uno degli ultimi assalti avrebbe regalato un’insperata qualificazione al Camerun. L’evento non si è verificato ma anche stasera, come in molte altre circostanze, si sono visti giocatori in campo stravolti dalla tensione nell’attesa di sapere il verdetto definitivo dall’altro campo.