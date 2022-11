Richarlison, la stella che illumina il Brasile

Richarlison si è preso la sua rivincita all’esordio nel Mondiale in Qatar trascinando il Brasile alla vittoria contro la Serbia

La sua convocazione ha fatto storcere il naso a molti degli addetti ai lavori e tanti lo avrebbero tolto dopo il primo tempo della sfida di ieri. Pochi palloni toccati e poco incisivo. Ma Tite ha deciso di tenerlo in campo a discapito della prestazione. Una fiducia incondizionato e un segnale mandato all’attaccante. Segnale ricevuto forte e chiaro che al primo pallone ha trovato la scintilla per sbloccarsi. Se il primo gol è un tap in di semplice realizzazione, è il secondo che è una perla rara. La rete in rovesciata è già tra i candidati del gol più bello del Mondiale. Una rivincita quella dell’attaccante che parte da lontano. Cresciuto nelle favelas in Brasile è arrivato in Europa grazie al Watford di Gino Pozzo. Da lì la sua crescita sempre in Premier League e ora al Tottenham si è guadagnato la chiamata verdeoro. Richarlison ha risposto presente e chissà che non possa essere lui insieme a Neymar la stella di questo Mondiale.