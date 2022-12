Ronaldo: «Abbiamo bisogno di Neymar anche per il prossimo Mondiale»

Ronaldo nel corso della conferenza stampa ha parlato dell’importanza di Neymar per il Brasile anche al prossimo Mondiale

Ronaldo nel corso della conferenza stampa ha parlato dell’importanza di Neymar per il Brasile anche al prossimo Mondiale. Le sue dichiarazioni:

«E’ deluso per l’eliminazione ed è giusto si senta così. Sono molto felice che abbia mostrato al mondo il suo impegno per la nazionale. Ha comunque disputato un’ottima partita contro la Croazia. E’ molto importante per noi, quindi spero che si riprenda in fretta e torni più forte con il PSG e la nazionale».