Bremer: «Contento di giocare nel Torino. Il Brasile? Un sogno»

Bremer, difensore del Torino, ha parlato della stagione finora disputata in maglia granata: le sue dichiarazioni

Bremer, difensore del Torino, ha parlato della stagione finora disputata in maglia granata. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Globo Esporte.

TORINO – «Sono contento non solo per i gol, ma anche per il fatto di ritagliarmi uno spazio sempre più importante nel Toro. Il mio obiettivo primario è pensare a difendere, poi se riesco do una mano in attacco come capitato contro la Lazio. Spero di continuare a crescere».

BRASILE – «Vestire la maglia della nazionale è il sogno di ogni bambino: so che la concorrenza è tanta, ma con il lavoro quotidiano e con le prestazioni che sto offrendo sono sicuro che potrà presentarsi l’opportunità».