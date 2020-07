Brescia Balotelli, ci risiamo: prosegue la battaglia legale, arriva la risposta dopo la notifica da parte di Cellino

Sembrava esserci uno spiraglio, ma dopo qualche giorno di tregua prosegue la lotta a distanza tra Massimo Cellino e Mario Balotelli. Il presidente del club, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha notificato l’utilizzo della clausola rescissoria in caso di retrocessione.

La risposta del giocatore non si è fatta attendere: i legali avrebbero contestato ufficialmente la nota per mancanza di presupposti. Prosegue la sfida a distanza tra le parti, ma ormai lo strappo non potrà essere ricucito.