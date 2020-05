Brescia, Balotelli: nessuno tira di più su calcio di punizione

Balotelli, attaccante del Brescia, è il giocatore che in Serie A tira in media di più su calcio di punizione. Nessuno conclude di più

Nella sua stagione al Brescia, fin qui Balotelli ha segnato 5 gol. 4 di questi sono arrivati su azione, con uno invece su calcio piazzato. L’ex Marsiglia è il giocatore della Serie A che, in media, tira di più su punizione.

Balotelli, infatti, ha tirato ben 28 volte da piazzato nel corso di questo campionato, uno in meno di Kolarov. Se invece esaminiamo la media per 90′, nessuno ha concluso di più di Super Mario: 1.8 tiri su punizione ogni 90′. Cifra record in Serie A.