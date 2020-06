Brescia Genoa, i convocati di Nicola: Criscito non ce la fa

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Brescia

L’allenatore del Genoa Davide Nicola, in vista della partita di domani contro il Brescia, ha diramato la lista dei convocati. Non ci sarà Criscito, che non ha recuperato dall’infortunio patito col Parma.

L’ELENCO COMPLETO

Portieri: Perin, Marchetti, Ichazo

Difensori: Zapata, Barreca, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Masiello, Soumaoro

Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Schone, Sturaro, Cassata, Rovella, Behrami

Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti