Allo Stadio Rigamonti, la 28ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il Brescia di Diego López sfida in casa il Genoa di Davide Nicola nello scontro salvezza della 28ª giornata di Serie A. Le Rondinelle sono ultimi in classifica mentre il Grifone si trova al terzultimo posto con il Lecce a quota 25. Una vittoria permetterebbe al Brescia di rilanciarsi nella lotta salvezza, diversamente la formazione lombarda si ritroverebbe sempre più distante dalla possibile salvezza

Sintesi Brescia Genoa 2-1 MOVIOLA

58′ Ammonito Zapata – Troppo irruente l’intervento alle spalle di Donnarumma

46′ Inizio secondo tempo – Squadre nuovamente in campo per la ripresa

45’+3′ Fine primo tempo – Irrati manda le squadre negli spogliatoi: il Brescia conduce sul Genoa per 2-1

45’+2′ Tiro Iago Falque – Lo spagnolo sfiora la doppietta da distanza ravvicinata, bravo Joronen a fare sua la palla con una presa a terra

45’+1′ Ammonito Mateju – Il difensore del Brescia stende con il corpo Romero al limite dell’area: giallo sacrosanto

38′ Gol Iago Falque – Pallone da una parte, portiere dall’altra: il Genoa accorcia le distanze su rigore

36′ Rigore Genoa – L’arbitro Irrati indica il dischetto dopo uno scontro aereo tra Papetti e Romero, con il difensore rossoblù che finisce a terra dolorante. Niente intervento del VAR, ma il calcio di rigore pare eccessivo

29′ Cooling break – Le squadre fanno capolino alle rispettive panchine per dissetarsi

26′ Tiro Destro – L’attaccante del Genoa si libera sulla destra, viene servito da Iago Falque e calcia sul fondo: l’assistente a bordocampo sbandiera un fuorigioco che non sembra esserci

13′ Gol Semprini – Rasoterra dalla destra di Sabelli per il tiro di Bjarnason, la palla sfila sul palo lontano dove il terzino del Brescia è ben appostato per ribattere in rete

10′ Gol Donnarumma – L’attaccante del Brescia sblocca il risultato con un tiro incrociato imprendibile per Perin: ottima sovrapposizione e cross dalla destra di Sabelli

7′ Tiro Destro – L’attaccante del Genoa sfugge a Tonali e Papetti, impegnando Joronen con un diagonale rasoterra: il portiere del Brescia devia in angolo con la punta delle dita

1′ Fischio d’inizio – Comincia la sfida tra Brescia e Genoa

Migliore in campo: Sabelli (Brescia) PAGELLE

Brescia Genoa 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Donnarumma (B), 13′ Semprini (B), 38′ rig. Iago Falque (G).

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (67′ Martella); Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa (67′ Skrabb), Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Aye, Gastaldello, Ghezzi, Mangraviti, Romulo, Spalek, Viviani. Allenatore: Lopez.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Soumaoro (53′ Schone); Biraschi, Sturaro, Behrami (66′ Lerager), Barreca (59′ Ghiglione); Iago Falque (53′ Pandev); Pinamonti, Destro (59′ Sanabria). A disposizione: Cassata, Favilli, Goldaniga, Ichazo, Jagiello, Marchetti, Masiello. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

AMMONITI: Mateju (B).