Brescia, Matri: «Ero fuori dal progetto. Parma? Chiedete all’agente» – VIDEO

Alessandro Matri all’interno dell’hotel Sheraton del suo futuro che non sarà più al Brescia dopo la risoluzione del contratto. Queste le parole del centravanti.

«Ero qui per firmare delle carte col Brescia, ero fuori da progetto e non valeva la pena rimanere, ora vedremo cosa uscirà. Sono libero fino a marzo. Parma? Non ho parlato con nessuno, te lo assicuro. Sicuramente è una squadra importante, sta facendo un grandissimo campionato e ci rincorriamo da tanti anni. Al Brescia non rientravo nelle scelte del tecnico, nonostante non avessi avuto grandissime opportunità».