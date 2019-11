Brescia, Torregrossa: «Siamo mentalmente abbattuti. Su Balotelli…»

Brescia, parla l’attaccante Ernesto Torregrossa: «Se non ottieni risultati, mentalmente ti abbatti. Balotelli? Cerchiamo di aiutarlo»

L’attaccante del Brescia, Ernesto Torregrossa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento delle Rondinelle. Ecco le sue dichiarazioni:

«Veniamo dalle partite in cui abbiamo creato tanto, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Dopo un paio di partite che succede questo, mentalmente ti abbatti. Stiamo lavorando per non farlo accadere. Con l’Atalanta mi aspetto un ambiente caldo e carico come lo siamo noi. Sarà una bella partita. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi aumentando i ritmi. Balotelli? Cerchiamo di dargli una mano, speriamo che ci possa aiutare per ottenere un risultato nella prossima settimana».