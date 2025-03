Briatore contro tutti: «Abbiamo comprato bidoni! Avete distrutto la Juve e dalla società mi aspetto questo!»

Briatore, noto imprenditore che ha avuto successo nello sport, ha voluto sfogarsi così dopo la sconfitta della sua Juve contro la Fiorentina

L’imprenditore Flavio Briatore ha voluto sfogarsi così sui social dopo la sconfitta della sua Juventus contro la Fiorentina: non senza qualche polemica.

PAROLE – «Siamo andati a Firenze e 3-0… per la Fiorentina. Non c’è più senso di appartenenza per questi giocatori. In 9-10 mesi, la nuova dirigenza con Giuntoli, Calvo, e così via, hanno distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. Su alcuni siti francesi Giuntoli dice che la Champions League è ancora possibile e si va avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni: prima Douglas Luiz, poi dall’Atalanta quello dal nome impronunciabile e non mi sforzo nemmeno di dire, abbiamo comprato Nico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi. Non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere, è incomprensibile. Se abbiamo sbagliato sull’allenatore, dobbiamo cambiarlo, se abbiamo sbagliato sul direttore, va cambiato. Non c’è proprio più il senso, lo spirito Juve, non c’è reazione, andiamo a giocare come se fossimo all’oratorio. È irriconoscibile questa squadra. L’hanno fatto su misura del Napoli, ma i bravi lì sono De Laurentiis e Conte. Qui abbiamo Motta… Spero che prima o poi la proprietà si decida, non si può andare avanti così. Non si sa più cosa dire, è una follia».