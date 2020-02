Brozovic, quando cambia passo l’Inter diventa letale

Il centrocampista croato ha percorso più chilometri di tutti in Serie A e domenica ha cambiato faccia al derby con un gol fenomenale.

Marcelo Brozovic sta attraversando con tutta probabilità la sua migliore stagione in Serie A. Antonio Conte è l’allenatore che gli serviva per valorizzare le sue grandi doti tecniche. Il croato ha preso in mano il centrocampo nerazzurro e partita dopo partita è sempre più leader.

In Serie A Brozovic è quello che ha percorso più chilometri finora. Ben 12 di media. Un motore inesauribile che garantisce quantità a Conte. Nel derby, dopo un primo tempo opaco si è risollevato nella seconda parte. Non solo per il gol fenomenale, ma anche per la quantità di occasioni create e di palloni toccati: 50, più di tutti. Uno dei fari del centrocampo, finora in campionato è andato in gol 3 volte fornendo 5 assist.