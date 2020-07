Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara contro il Liverpool riferendosi al destino di due giocatori, uno è dell’Inter

Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara contro il Liverpool riferendosi al destino di due giocatori, Lazaro dell’Inter e Bentaleb dello Shalke 04.

LE PAROLE DEL TECNICO- «Dobbiamo parlare con i rispettivi club, per capire se la loro permanenza possa essere definitiva. Un altro anno in prestito? Vediamo come si evolve la situazione».