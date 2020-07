Calciomercato Inter, il Newcastle non vuole riscattare Lazaro

L’Inter ha ricevuto la comunicazione da parte del Newcastle di non voler riscattare Valentino Lazaro per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Newcastle avrebbe comunicato all’Inter di non voler esercitare il diritto di riscatto per Valentino Lazaro.

La squadra inglese avrebbe dovuto spendere oltre 20 milioni di euro per acquistare l’esterno austriaco a titolo definitivo. L’Inter ha comunque molte pretendenti per Lazaro: il club nerazzurro non dovrebbe quindi avere problemi per una sua cessione nella prossima sessione di mercato.