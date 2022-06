Brunori verso la Serie A: tre squadre sull’ex Palermo che è di proprietà della Juventus

Matteo Brunori pronto a sbarcare in Serie A dopo l’ultima annata ricca di gol a Palermo in Serie C.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’italobrasiliano lascerà nuovamente la Juve e stavolta, probabilmente, a titolo definitivo. Niente permanenza in Sicilia però, ma la firma con un club di massima divisione: Cremonese, Salernitana o Sampdoria.