Bundesliga in TV oggi, il programma di venerdì 29 maggio. In campo il Bayer Leverkusen, a caccia di punti Champions League

Nemmeno il tempo di metabolizzare il Der Klassiker che già si torna in campo in Bundesliga. Giornata numero 29 per il campionato tedesco, che partirà questa sera con la sfida tra Friburgo e Bayer Leverkusen. Una sfida dal sapore europeo, con gli ospiti che cercano punti Champions League.

Ecco le partite in programma questa sera: