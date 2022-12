Busiello: «Zaniolo oggi è affermato a livello nazionale e internazionale»

Marco Busiello, procuratore e partner di Vigorelli, ha parlato del futuro del giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo

Marco Busiello, procuratore e partner di Vigorelli (agente di Zaniolo), ha parlato a TMW.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER ZANIOLO – «Sono due realtà diverse. Gnonto era per tutti uno sconosciuto finché Mancini non l’ha convocato in Nazionale per voltare pagina dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Zaniolo oggi è affermato a livello nazionale e internazionale, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Ma queste cose stanno arrivando. Claudio con lui sta facendo cose straordinarie e lo stesso ragazzo oggi sta maturando».