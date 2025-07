Cagliari, questa sera amichevole di lusso contro il Galatasaray: Pisacane lavora su due soluzioni diverse

Cagliari, sfida di lusso per i sardi questa sera in Austria contro i campioni di Turchia del Galatasaray: Pisacane ragiona su diverse soluzioni

Dire che sarà una sfida difficile è un eufemismo. Questa sera alle 19.30, allo stadio di Linz in Austria — a circa sessanta chilometri dal confine con la Repubblica Ceca — il Cagliari affronterà il temibile Galatasaray, in un match trasmesso da DAZN. Per Fabio Pisacane e i suoi sarà un banco di prova importante, soprattutto dopo la prima uscita stagionale conclusa con un 3-1 all’Ospitaletto. Questa volta, però, il livello si alza decisamente. Il Galatasaray, campione in carica e squadra più titolata della Turchia con 25 scudetti, 19 coppe nazionali e 17 supercoppe, è anche l’unica formazione turca ad aver vinto trofei internazionali come la Coppa Uefa e la Supercoppa Europea.

La difesa rossoblù dovrà resistere senza Mina, ancora impegnato in un programma di recupero personalizzato. Pisacane, durante il ritiro a Ponte di Legno, ha lavorato su due moduli: il 3-5-2 e il 4-3-3. Quest’ultimo potrebbe essere la formazione titolare contro i campioni turchi, che vantano nomi del calibro di Icardi, Osimhen, Mertens, Morata e Sanè, quest’ultimo appena arrivato dal Bayern Monaco con un ingaggio da 12 milioni annui. La linea difensiva sarà guidata da Luperto, rientrato da un affaticamento muscolare, affiancato da Zappa, Wieteska e Obert. Attenzione a Prati, assente nella prima amichevole ma pronto a prendere le redini del centrocampo, mentre Adopo e Deiola daranno struttura e centimetri al reparto. In attesa di Folorunsho, che si unirà presto al gruppo, l’attacco vedrà Zortea e Luvumbo sugli esterni con Piccoli centravanti.

Pisacane potrebbe modificare il sistema tattico nel secondo tempo, passando al 3-5-2 per aumentare la copertura difensiva. L’obiettivo è rendere la squadra flessibile, capace di adattarsi all’avversario e alle esigenze della gara. La sfida contro il Galatasaray sarà quindi un test cruciale per valutare queste soluzioni tattiche di fronte a un avversario di alto livello, intenzionato a ben figurare in Champions League.

Come riportato da Corriere dello Sport, Luca Bucci, responsabile dei preparatori dei portieri, sottolinea la fiducia nel progetto tecnico: «Il colloquio con Fabio mi ha convinto subito. Le sue parole, la sua energia, la sua visione del calcio sono stati fattori decisivi». Bucci ricorda anche con un sorriso che la sua ultima partita da professionista fu proprio a Cagliari, nel 2009 con la maglia del Napoli.