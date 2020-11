Cagliari, anche Gaston Pereiro positivo al Covid-19

Altra positività al Covid tra i calciatori del Cagliari: dopo Godin, Simeone e Nandez anche Pereiro si aggiunge all’elenco dei contagiati

Nuovo fulmine a ciel sereno per il Cagliari che in queste settimane sembra proprio non trovar pace. Dopo la positività al Coronavirus di Diego Godin, Giovanni Simeone e Nahitan Nandez, ecco che la società rossoblù si trova costretta a fare a meno di un altro membro della sua squadra a poche ore dall’inizio della partita contro lo Spezia. Ne dà la notizia tramite il suo sito ufficiale. Ecco il comunicato della società.

«Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: il calciatore, come da procedura, è stato prontamente sottoposto a isolamento. Hanno dato esito negativo tutti gli altri test ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che proseguirà l’isolamento fiduciario domiciliare con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club, informate le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto previsto dai protocolli».