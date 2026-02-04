Cagliari, il ds Angelozzi spiega tutto: «Prati ha chiesto la cessione, eravamo vicini a Dominguez. A Luperto rispondo così»

Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sul mercato invernale

Intervenuto in conferenza stampa dall’Unipol Domus, il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha commentato così le operazioni in entrata e in uscita messe a segno in questa finestra di mercato invernale appena terminata.

INTRO – «Volevo illustrarvi questo mese di mercato, cosa abbiamo fatto sperando di averlo fatto bene. A gennaio ci sono stati 7 giocatori in entrata e in uscita, volevamo puntare sui giovani e stiamo procedendo così. I primi due sono due esperti come Sulemana e Dossena, questo perché abbiamo avuto tanti infortunati e volevamo giocatori pronti. Dopo abbiamo cercato giovani per anticipare in questi mesi e farli ambientare per l’anno prossimo, alcuni saranno utili nell’immediato come Sherri, Albarracin e Raterink. Di Paolo e Gallea li abbiamo presi ma restano in prestito. Uscite? Cavuoti, Di Pardo, Luperto, Luvumbo, Prati, Radunovic, Rog e altre uscite. Vinciguerra l’abbiamo trasferito al Monopoli. Luperto avevo detto che era incedibile, dico sempre quello che penso. Era con me già al Lecce, è un mio figlioccio, è arrivata una richiesta importante e per questo abbiamo deciso di cederlo. Era un’affare per la società per cui ho sconfessato le mie dichiarazioni. Prati e Luvumbo?».

PRATI E LUVUMBO – «Ho letto che abbiamo sbagliato, no! Prati ha giocato 16 partite da titolare, Pisacane però ha pensato di far giocare Gaetano davanti alla difesa: ha dimostrato di essere superiore a lui. Prati quindi ha chiesto di essere ceduto. Luvumbo voleva cambiare aria e l’abbiamo dato via».

VOTO E PAROLE LUPERTO – «Non mi do voti, siete voi e i tifosi a giudicare, io mi sento soddisfatto anche se avrei potuto fare qualcosa di più in questa sessione. In estate abbiamo seguito la nostra filosofia, forse ora avrei potuto fare di più. Ringrazio Luperto, è un professionista serio e se lo merita: è un professionista serio. Volevo ringraziare Matteo Stagno per l’ultimo trasferimento a mezzanotte».

DIFESA INDEBOLITA SENZA LUPERTO – «E’ un giocatore forte ma quando si fanno le scelte bisogna accettarle, abbiamo giocato anche senza di lui con Rodriguez. Diventerà forte e ci sono altri come Zé Pedro, Deiola, Mina e Zappa. Mi dispiace per l’uomo Luperto ma ne abbiamo altri di giocatori bravi».

AMAREZZA LUPERTO, PARTENZA NON VOLUTA E CLASSIFICA – «Partendo da Luperto, capisco l’amarezza e lo accetto: gli voglio bene. Nelle società a volte bisogna prendere una decisione. Non siamo ancora salvi e stiamo lottando, il calcio è fatto di situazioni e con Luperto c’era un certezza. La certezza però non è matematica! Quando abbiamo venduto Piccoli e Zortea tutti dicevano che avevamo sbagliato, ma ne siamo usciti discretamente. Una società forte deve fare scelte forti, anche creare un po’ di panico. Ci prendiamo i rischi e abbiamo fatto la scelta giusta per il club! Io voglio salvarmi, giochiamo contro delle corazzate».

CAGLIARI CON LA PANCIA PIENA? SCELTA PER IL CLUB? – «I tifosi sono la cosa principale ma il club per andare avanti ha bisogno di risorse, senza cosa si fa? Avevamo bisogno di soldi, mi dispiace per loro perché c’è entusiasmo, mi prendo la responsabilità. Bisogna fare delle sclete e mi dispiace, ma anche quest’estate abbiamo fatto cessioni importanti. E’ normale che ci siano critiche per le cessioni, prendermi le responsabilità è il mio lavoro. 5 milioni per Luperto che è un 96’… mi dispiace tantissimo perché sono amico di Luperto,ma a volte certe scelte bisogna farle».

KILICSOY RISCATTO E DOSSENA-SULEMANA – «Kilicsoy sta facendo bene, ci sta omaggiando delle sue giocate! Tutti parlano di lui in Europa, è un piccolo fenomeno: la nostra idea era quella di riscattarlo con una cifra più bassa ma il Besiktas non ha voluto. Loro volevano 11 milioni ora o a giugno, proseguiamo sulla linea della scorsa stagione dal punto di vista dei riscatti. E’ un nostro obiettivo sperando faccia ancora meglio. Dossena prestito secco, Sulemana ha un riscatto alto ma mai dire mai, sono ragazzi che stanno benissimo nel Cagliari, vedremo quest’estate».

CONTATTI PER KILICSOY E GIOCATORI CHE AVREI VOLUTO PRENDERE – «Potevo fare di più, avevamo puntato Dominguez ed eravamo vicini ma non ce l’hanno voluto dare. Avevo intrapreso la trattativa! Spriamo migliori ancora Kilicsoy e a fine anno proveremo a riscattarlo!».

PISACANE – «Sapevo della sua personalità e l’ha confermato! Lui gestisce tutto l’ambiente e la società che lo pressa, ne esce sempre in bellezza perché è una persona solare e che si fa rispettare. Nei colloqui per Luperto lui non voleva che si cedesse ma per il club era un’affare, lui non l’ha accettato facilmente!».

