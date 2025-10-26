Cagliari, Caprile ormai è una certezza per i rossoblu. Il dato ormai dice tutto - Calcio News 24

Cagliari: Caprile non è più una sorpresa, solo Provedel ha fatto meglio tra i portieri di Serie A

Il Cagliari può sorridere grazie alle grandi prestazioni del suo giovane portiere, Elia Caprile, ormai diventato una certezza assoluta tra i pali. L’avvio di stagione della squadra rossoblù è stato tutt’altro che semplice, ma l’estremo difensore classe 2003 si è distinto come uno dei protagonisti più positivi, regalando sicurezza e punti preziosi in più di un’occasione.

I numeri lo confermano: Caprile ha effettuato 25 parate su 33 tiri subiti, con una percentuale di efficacia del 75,8%. Un dato impressionante che lo colloca ai vertici del campionato, subito dietro a Ivan Provedel, l’unico portiere ad aver fatto meglio finora. Il rendimento del numero uno del Cagliari testimonia una crescita costante, frutto del lavoro quotidiano e della fiducia che l’allenatore Claudio Pisacane ripone in lui.

Per il Cagliari, che sta ancora cercando la giusta continuità di risultati, la sicurezza offerta da Caprile è diventata un elemento fondamentale. Nonostante la squadra abbia mantenuto la porta inviolata soltanto una volta in questa prima parte di stagione, il portiere si è distinto per riflessi, coraggio e capacità di leggere le situazioni più delicate. In diverse occasioni, le sue parate hanno evitato sconfitte pesanti, tenendo il Cagliari in partita anche contro avversari di alto livello.

L’impatto del giovane portiere non si misura solo nei numeri, ma anche nella leadership che sta dimostrando all’interno dello spogliatoio. Caprile, infatti, si comporta già come un veterano, comunicando con i difensori e guidando la linea arretrata con grande maturità. In un gruppo giovane e in crescita come quello del Cagliari, questa presenza rappresenta un punto di riferimento importante.

Ora l’obiettivo del club sardo è quello di capitalizzare il momento positivo del suo portiere, cercando di migliorare la solidità difensiva complessiva. Alla prossima sfida contro il Verona, Caprile sarà ancora una volta chiamato a fare la differenza. Le sue prestazioni sono diventate un simbolo della resilienza e della voglia di lottare che caratterizzano il Cagliari, una squadra che, pur tra alti e bassi, non smette di credere nella salvezza e nella possibilità di risalire la classifica.

Caprile non è più una sorpresa: è ormai una certezza del Cagliari e uno dei migliori giovani portieri della Serie A. Le sue parate, la personalità e la costanza di rendimento lo rendono una delle note più liete della stagione rossoblù.

