Cagliari-Chievo, è Maran contro Ventura: sfida fra ex in panchina

I due allenatori di Cagliari e Chievo sono ex della squadra avversaria e rinnovano un duello storico che dura da anni.

La partita della 10ª giornata di Serie A Cagliari-Chievo, in programma alla Sardegna Arena domenica pomeriggio alle ore 15, non sarà una gara come tutte le altre per i due allenatori Rolando Maran e Gian Piero Ventura, che si ritroveranno l’un contro l’altro a sfidare una parte importante del loro passato. L’attuale tecnico rossoblù da calciatore ha giocato per ben 9 stagioni con i veneti, fra il 1986 e il 1995, collezionando 280 presenze e 11 gol. Poi, una volta ritiratosi, ha iniziato facendo il secondo di Baldini nel 1996-97, per poi tornare da primo allenatore nel 2014 per rimpiazzare Corini. Chiude il suo primo anno da tecnico gialloblù con un bel 9° posto. Con i Mussi Maran resta fino alla stagione 2017-18, quando qualcosa non va per il verso giusto e la squadra fatica a ottenere i risultati che il presidente Campedelli e la società chiedono. Così arriva l’esonero, dopo 142 panchine, con 41 successi, 40 pareggi e 61 sconfitte.

Viceversa il suo rivale di domenica, Gian Piero Ventura, approdato sulla panchina dei veneti dopo l’esonero di D’Anna, vanta trascorsi importanti alla guida della squadra sarda, che ha condotto in due momenti differenti sotto la presidenza di Massimo Cellino. La prima esperienza è nel biennio 1997-99, quando gli viene affidato il compito di riportare il Cagliari in Serie A dopo la retrocessione nel doloroso spareggio di Napoli con il Piacenza. È quello il Cagliari di Muzzi e Dario Silva, di De Patre, Vasari e Zanoncelli, e del talentuoso O’Neill. Il primo anno con i rossoblù è molto positivo, con un bel 3° posto in B che vale il pronto ritorno dei sardi in Serie A. Nel 1998-99 c’è l’esordio nel massimo campionato italiano, con i rossoblù che chiudono al 13° posto e si salvano. Dopo esperienze con alti e bassi alla Sampdoria e all’Udinese, Ventura torna a guidare il Cagliari nella stagione 2002-03, quando Cellino gli affida la panchina dopo l’esonero di Sonetti. La nuova esperienza è meno positiva della prima, e dopo un 8° posto il primo anno, nel secondo arriva per lui l’esonero con il fatale ko col Piacenza a Tempio Pausania.

La sfida della Sardegna Arena, dunque, sia per Maran, sia per Ventura, porterà emozioni particolari e tanti ricordi, rinnovando anche la lunga sfida fra i due allenatori, che in carriera si sono affrontati da avversari ben 14 volte. Il bilancio complessivo è favorevole all’allentore genovese, che con Maran ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ma in Serie A si registra una perfetta parità. Curiosamente i due tecnici sono stati rivali in un’occasione anche nel campionato di Serie C: era il 2004-05, infatti, quando Napoli-Cittadella terminò col punteggio di 3-3.

