Ventura, il ritorno (un anno dopo): sarà il nuovo allenatore del Chievo

Chievo: Giampiero Ventura nuovo allenatore, manca soltanto l’ufficialità. L’ex c. t. dell’Italia, un anno dopo il naufragio dello spareggio Mondiale, prenderà il posto di Lorenzo D’Anna

Giampiero Ventura torna in panchina: quasi un anno dopo la cocente delusione dell’eliminazione dell’Italia dallo spareggio Mondiale contro la Svezia, l’ex commissario tecnico azzurro prenderà la redini del Chievo, squadra attualmente impantanata sul fondo della Serie A. Questione di pochissime ore per l’annuncio ufficiale, secondo le ultime indiscrezioni: Ventura avrebbe già un accordo fino alla fine della stagione con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza con la società veneta per prendere da subito il posto di Lorenzo D’Anna, ex bandiera clivense chiamato al capezzale della squadra sul finire della scorsa stagione al posto di Rolando Maran e reduce da una salvezza conquistata appena pochissimi mesi fa.

L’inizio di questo campionato per il Chievo tuttavia è sembrato davvero un incubo: ultimo posto in classifica dopo otto giornate, zero punti conquistati finora (i veneti sono a -1 a causa del punto di penalizzazione ricevuto per la vicenda delle plsuvalenze fittizie), zero vittorie, appena sei gol fatti contro la bellezza di diciannove subiti. Tutto insomma lasciava già propendere da tempo per un esonero di D’Anna: dovrebbe arrivare ufficialmente proprio nelle prossime ore contestualmente all’arrivo di Ventura (che aveva già allenato in città l’Hellas Verona tra il 2006 ed il 2007) sulla panchina gialloblu.