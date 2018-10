Esonero D’Anna: il tecnico gialloblù in bilico, pronti Iachini o Ventura al suo posto

Esonero D’Anna: il tecnico gialloblù è in bilico, Campedelli ha deciso di prendersi 48 ore di tempo per decidere

Lorenzo D’Anna ha fallito l’ultima chiamata. Il Chievo non ha svoltato e oggi è arrivata la sesta sconfitta in campionato per mano del Milan a San Siro con le reti di Higuain, Bonaventura. Il numero zero alla voce vittorie in campionato potrebbe pesare non poco sul futuro del tecnico gialloblù. Il presidente Campedelli si è preso 48 ore di tempo per decidere il futuro dell’allenatore ma ciò che filtra dagli ambienti clivensi è che la decisione sia già stata presa: alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali, Lorenzo D’Anna non sarà più il tecnico del Chievo. I nomi per sostituirlo sono quelli di Beppe Iachini e Giampiero Ventura. Il primo deve ancora accettare di ritornare sulla panchina gialloblù mentre il secondo vorrebbe rilanciarsi dopo la disastrosa avventura in Nazionale. D’Anna-Chievo, prossime ore decisive.