Fiorentina-Cagliari 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Fiorentina-Cagliari, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina e Cagliari si affrontano quest’oggi alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel ricordo di Davide Astori. Per la sfida sarà infatti creata una coreografia speciale per il calciatore Viola ed ex Cagliari, mancato lo scorso 4 marzo in un albergo di Udine. La Fiorentina ha vinto quattro partite su quattro in casa in questo campionato segnando ben 12 gol e subendone solamente una. E quest’oggi, in caso di vittoria, ritornerebbe in zona Champions dove era presente fino a tre settimane fa.

Dall’altra parte, il Cagliari cerca di dare continuità alla vittoria in casa contro il Bologna dell’ultima giornata di campionato. I rossoblù hanno segnato solamente una volta nelle 4 trasferte di questo inizio di stagione. E il gol, arrivato a Bergamo con l’Atalanta, è stato decisivo per l’unica vittoria fuori casa.

Fiorentina-Cagliari 0-0: tabellino

MARCATORI:

ARBITRO: Giacomelli della sezione di Trieste

NOTE:

Fiorentina-Cagliari: diretta live e sintesi

1′ – INIZIA ORA! Parte la sfida tra Fiorentina e Cagliari

Fiorentina-Cagliari: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina–Cagliari! Nei Viola unica novità è la presenza di Edimilson al posto di Benassi nei 3 di centrocampo. Nel Cagliari non partirà dall’inizio Romagna in difesa, al suo posto ci sarà Pisacane. Nel centrocampo Castro viene spostato sulla trequarti al posto di Ionita dietro a Joao Pedro e Cerri, che prende il posto di Pavoletti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Rolando Maran

Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Nessun dubbio per Pioli in difesa dove ci saranno Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi davanti a Lafont. A centrocampo Gerson e Benassi si giocano il posto con Fernandes, mentre in attacco Pjaca è favorito su Eysseric. Mirallas, recuperato, potrebbe subentrare a partita in corso.

Nel Cagliari molti infortunati tra cui Srna, ancora dolorante al costato, ma anche Klavan, Farias e Lykogiannis. Per Maran si fa quindi dura in difesa dove Faragò e Ceppitelli se la giocano con Pisacane e Andreolli al fianco di Romagna e Padoin. Confermatissimo il centrocampo con Castro, Bradaric e Barella, mentre in attacco Pavoletti unica punta dovrebbe essere supportato da Ionita e Joao Pedro sulla trequarti.

Fiorentina-Cagliari: i precedenti del match

Fiorentina e Cagliari si sono incontrate per 37 volte nel corso della loro storia con un totale di 26 vittorie per i Viola, 6 pareggi e solamente 5 vittorie del Cagliari. La Fiorentina in 37 partite ha segnato ben 66 gol con una media realizzativa di 1.78 gol ad incontro, dall’altra parte il Chievo ha segnato solo 26 reti (meno di un gol a sfida).

Il primo scontro ufficiale risale alla stagione 1964/65 quando i Viola vinsero 2-0 in casa. Il Cagliari ha vinto 3 volte di fila tra il ’69 e il ’72, ma da allora non ha più vinto fino al 2015 quando si impose per 3-1 all’Artemio Franchi. Tuttavia, nelle ultime tre stagioni, i rossoblù hanno ottenuto 2 vittorie, l’ultima proprio il 13 maggio di quest’anno per 1-0.

Fiorentina-Cagliari: l’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Fiorentina e Cagliari sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Per il classe ’77 si tratta della quinta direzione di gara in questa stagione 2018/19 dopo Bologna–Spal, Chievo–Empoli, Frosinone–Juventus e Sassuolo–Milan. Il direttore di gara sarà assistito dai guardalinee Caliari e Lanotte, mentre il quarto uomo del match sarà Pillitteri. In qualità di addetti VAR e AVAR son stati designati Aureliano e Schiavone.

Giacomelli ha già incontrato il Cagliari in 11 occasioni con un totale di 5 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. La Fiorentina ha invece incontrato Giacomelli in 9 incontri ufficiali tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Fiorentina-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.