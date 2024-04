Gasperini: «Palomino? Non fa parte della rosa. Su Atalanta Empoli...»

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sulla gara contro l’Empoli

Gasperini ha parlato così in conferenza stampa prima della partita Atalanta Empoli: fondamentale per la rincorsa Champions League.

INFORTUNI – «Scalvini e Kolasinac verranno nuovamente testati per capire se ci saranno. L’arrivo di Kolasinac è stato provvidenziale per noi, ha alzato il livello difensivo, è un giocatore che si è inserito subito. Incarna il vero DNA dell’Atalanta: quello che serve per risollevarci dopo il pareggio contro il Verona dove vincevamo per 2-0»

EL BILAL TOURE’ – «A Monza ha fatto un’ottima gara, in attacco è fondamentale avere il rendimento da parte di tutti gli attaccanti, lì e dove possiamo fare la differenza. Abbiamo un attacco prolifico che possa realizzare, a turno sono tutti in grado di darci un contributo»

PALOMINO – «Palomino da molte settimane non si allena più con noi e non fa parte della rosa. Poteva risultare utile all’Atalanta. Un vero peccato».