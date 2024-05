In vista di Atalanta Marsiglia sarà presente il chairman nerazzurro Pagliuca per sostenere la squadra sugli spalti

Atalanta Marsiglia è un grande appuntamento per tutti: non solo per squadra, città e tifosi, ma anche per la società che oggi ha la possibilità di arrivare in finale d’Europa League.

Infatti per l’occasione sta per arrivare a Bergamo Stephen Pagliuca, che nonostante i molteplici impegni di questi giorni ha deciso di essere presente alla partita di questa sera. Si prospetta sicuramente un grande clima.