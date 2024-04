Cagliari, si ferma Viola per infortunio: le ultime

Si ferma Nicolas Viola. Il trequartista del Cagliari era in dubbio contro il Genoa e gli esami hanno confermato i problemi

Nicolas Viola resterà fuori almeno per la sfida imminente del Cagliari contro il Genoa. Il fantasista di Ranieri non stava benissimo negli ultimi giorni e gli esami a cui è stato sottoposto hanno confermato i dubbi.

Si tratta di una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro con i tempi di recupero ancora non proprio carissimi. In ogni caso, i tifosi sardi dovranno aspettare ancora un po’ per sapere meglio le sue condizioni.