Cagliari, Conti: «Contro il Genoa sarà durissima»

Daniele Conti, direttore generale del settore giovanile del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Genoa. Le sue parole.

«Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi, sarà durissima per la posizione di classifica del Genoa, ma la società ha creato una squadra di grandi giocatori e può andare a Genova per fare risultato. I cali in una stagione ci possono essere, ma domani mi aspetto una grande prestazione. Obiettivo Europa? Dura fare previsioni nel calcio, quel che serve è continuare a lavorare nei momenti positivi e negativi, poi a fine campionato si vedrà dove siamo. Intanto pensiamo a dare il massimo per la maglia».