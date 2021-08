Cagliari, domani nuovi controlli per Rog: la situazione

Marko Rog ha accusato un fastidio al ginocchio operato nel match di ieri tra Cagliari e Augsburg: domani previsti controlli clinici

Marko Rog si è subito fermato dopo l’amichevole di ieri tra Cagliari e Augsburg. Il giocatore si è steso per terra e, dopo una manciata di minuti, è uscito dal campo in via precauzionale per un fastidio accusato al ginocchio operato.

Per il croato – secondo quanto riporta l’edizione odierna L’Unione Sarda – sono previsti i controlli medici a partire da domani per cercare di risalire alla natura del problema.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARINEWS24.COM