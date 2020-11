Cagliari, la cura Di Francesco valorizza Walukiewicz e Lykogiannis

Il prezzo di Walukiewicz e Lykogiannis sta lievitando sul mercato grazie a Di Francesco e al rendimento in campo

Inizia a dare i suoi frutti la cura Di Francesco al Cagliari. La squadra sarda sta acquisendo maggiore sicurezza in campo tra prestazioni e risultati, con il tecnico che sta già valorizzando alcuni elementi della rosa.

Tra questi spiccano Walukiewicz e Lykogiannis. Il difensore polacco, acquistato per 4 milioni di euro, adesso vale 7 milioni come scrive La Gazzetta dello Sport. Il valore del terzino greco, acquistato nel 2018 per 2 milioni, sta invece piano piano risalendo dopo un periodo di appannamento grazie alle ultime prestazioni positive e la convocazione in Nazionale.

