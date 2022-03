Cagliari, tornano i fantasmi del passato: seconda peggior difesa della A

Momento difficile per il Cagliari che dopo la batosta a La Spezia vede riemergere i fantasmi del passato

Tornano i fantasmi del passato per il Cagliari di Mazzarri. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, i rossoblù sono tornati a vacillare in fase difensiva e per la salvezza ora serve uno scatto diverso.

Gli isolani sono la seconda peggior difesa della Serie A con 53 gol subiti, dietro soltanto la Salernitana ha fatto peggio. Numeri terribili, nonostante nell’ultimo periodo i sardi stavano trovando anche buoni risultati. Per il raggiungimento della salvezza, riferisce il Corriere dello Sport, non può bastare il solo apporto miracoloso di Cragno che non può che subire l’andamento negativo della squadra.