Cagliari: due calciatori verso l’addio. Il punto sul mercato

Il Cagliari comincia a ragionare per la prossima stagione, di cui difficilmente faranno parte due calciatori

Il Cagliari è in piena corsa salvezza, ma nello stesso tempo la squadra di Gulini sta già programmando il suo futuro.

Sia Dalbert che Lykogiannis andranno in scadenza di contratto a fine giugno 2022. Il greco sembra destinato a separarsi a zero dai rossoblù ponendo definitivamente fine la sua esperienza in Sardegna, mentre il brasiliano potrebbe tornare all’Inter padrona del suo cartellino: il riscatto è fissato a 7 milioni di euro e se non arriverà un cospicuo sconto non resterà in rossoblù.