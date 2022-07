Il Cagliari è pronto a chiudere per Lapadula: l’attaccante italo-peruviano firmerà un biennale con opzione per i rossoblu

Da diversi giorni si vocifera in merito al passaggio di Gianluca Lapadula dal Benevento al Cagliari.

Per il giocatore infatti – secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira – sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in A.