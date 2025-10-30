Esposito Cagliari, contro il Sassuolo la grande occasione per l’attaccante dei sardi: Pisacane da lui si aspetta una cosa. Le ultime

Esposito Cagliari: occasione di rilancio per l’attaccante contro il Sassuolo. Il giocatore deve ritrovarsi dopo un momento non facile.

Alle 18:30 all’Unipol Domus andrà in scena una partita che può pesare tantissimo nella corsa salvezza: Cagliari-Sassuolo, valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026. La squadra di Fabio Pisacane è chiamata a dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite, e tra i giocatori più attesi c’è senza dubbio Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato in estate per dare freschezza e imprevedibilità al reparto offensivo, è ancora a caccia del suo primo gol in maglia rossoblù.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il periodo senza reti di Esposito Cagliari dura ormai da 284 giorni: il suo ultimo sigillo in Serie A risale infatti al 19 gennaio 2025, quando vestiva la maglia dell’Empoli. Un dato che pesa sul morale del giocatore, ma che rappresenta anche una grande fonte di motivazione. La voglia di sbloccarsi davanti al pubblico di casa potrebbe essere la scintilla giusta per invertire la rotta.

Il nuovo ruolo di Esposito nel Cagliari di Pisacane

Pisacane sembra intenzionato a schierare Esposito Cagliari dal primo minuto, alle spalle di Gennaro Borrelli, nel 4-4-1-1 studiato in settimana. L’ex attaccante dell’Inter agirebbe dunque da seconda punta, libero di svariare tra le linee e di dialogare con gli esterni, cercando di creare superiorità numerica e occasioni da gol. L’allenatore sardo crede molto nelle qualità del suo numero 70, che finora ha alternato buoni spunti a qualche difficoltà sotto porta.

Il tecnico rossoblù spera che questa fiducia possa trasformarsi in una scintilla mentale per il giovane centravanti, permettendogli di ritrovare serenità e cattiveria sotto porta. Del resto, Esposito Cagliari rappresenta un tassello importante per il progetto tecnico della squadra: giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita, incarna perfettamente lo spirito di un gruppo che non vuole arrendersi nella lotta per la salvezza.

Una sfida chiave per la stagione

La sfida contro il Sassuolo diventa dunque una tappa cruciale non solo per la classifica, ma anche per la crescita personale di Esposito Cagliari. Dopo settimane di lavoro intenso e di fiducia incondizionata da parte dello staff, l’attaccante ha l’occasione di trasformare la pressione in energia positiva. Un gol all’Unipol Domus non sarebbe solo una liberazione personale, ma anche un segnale forte per tutto il Cagliari, che sogna di ripartire proprio dai piedi del suo giovane talento.