Cagliari, tegola Felici per Pisacane: l’infortunio è più grave del previsto. Le ultime sulle condizioni del giocatore rossoblu

Cagliari, piove sul bagnato in casa sarda. Pisacane rischia di perdere Felici fino al termine della stagione. Possibile lesione del legamento crociato

La beffa oltre il danno per il Cagliari. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Napoli, arriva una notizia terribile dall’infermeria: stagione probabilmente finita per Mattia Felici. L’attaccante, uscito dolorante dal Maradona, ha riportato una sospetta lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.



La dinamica dell’infortunio ha del clamoroso: Felici si è fatto male nel finale dei tempi supplementari durante un contrasto, ma è rimasto stoicamente in campo avendo il Cagliari esaurito i cambi. Ha addirittura calciato, sbagliandolo (traversa), uno dei rigori della serie finale. Inizialmente si pensava a una distorsione, ma gli esami successivi hanno evidenziato un problema ben più grave.

Oggi Felici sarà visitato a Roma dal professor Mariani a Villa Stuart per la diagnosi definitiva e l’eventuale operazione. Se la rottura del crociato fosse confermata, i tempi di recupero sarebbero di almeno sei mesi, chiudendo di fatto la sua stagione.



Per il Cagliari si tratta di una vera maledizione: Felici è il secondo attaccante a subire questo grave infortunio dopo Andrea Belotti, operatosi a fine settembre e fuori ancora per mesi. Una situazione d’emergenza per l’attacco rossoblù, già privo anche di Yerry Mina per problemi fisici. La squadra di Pisacane dovrà ora ricompattarsi e trovare soluzioni alternative per affrontare il prosieguo della stagione, a partire dalla delicata sfida contro la Roma.