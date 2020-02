Cagliari, Giulini: «Non meritavamo la sconfitta ma ci riprenderemo»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa

MOMENTO – «Già a fine 2019 un paio di partite sono andate male, non è solo il 2020. Purtroppo dalla sconfitta contro la Lazio le cose son girate male. Questo non toglie che abbiamo fatto una parte di stagione al di sopra delle aspettative e che io non posso recriminare nulla a questi giocatori che danno sempre tutto. Anche oggi abbiamo avuto le occasioni per segnare e non meritavamo assolutamente di perdere. Siamo in un momento di difficoltà ma gli uomini si vedono in questi momenti. Siamo molte squadre in pochi punti, possiamo ribaltare la situazione anche grazie al supporto dei tifosi che domenica prossima ci devono dare una mano. Sono sicuro che ci riprenderemo».

FORTUNA – «La fortuna non ci sta aiutando, anche oggi nel giro di un’ora si sono fatti male tre giocatori: Oliva, Faragò e Cacciatore. E in sei anni non avevo mai visto una cosa del genere. Nel campionato si compensa sempre tutto ma con questa mentalità continueremo a fare punti».