Cagliari, il d.s. Carta: «Nainggolan? Non dipende da noi»

Il direttore sportivo del Cagliari ha parlato della trattativa per il ritorno di Radja Nainggolan

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa anche del possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan.

«Per quel che riguarda Nainggolan mi ripeto, è una trattativa che non dipende da noi. Se dovesse venire sarebbe un valore aggiunto. Ma probabilmente sarà un affare realizzabile solo a fine mercato. Ma la difficoltà è che noi non possiamo definire la trattativa perché non è solo in mano nostra. Stiamo cercando di definire la squadra, ma i nostri obiettivi lo sono anche delle altre squadre e quindi ci aspettiamo una settimana dura».