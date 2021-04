Cagliari, il Sindaco Truzzu: «Non c’è spirito e non c’è voglia»

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha parlato del poco carattere della squadra rossoblù in vista della corsa salvezza

Il Cagliari, ormai, non è diventato soltanto un argomento su cui discutere tra addetti ai lavori, tifosi ma inizia a occupare anche quelli che sono gli ambienti più importanti della città perché come recita lo slogan «Una terra, un popolo, una squadra».

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi anche il sindaco della città sarda Paolo Truzzu interviene per commentare l’andamento della stagione del Cagliari, concentrandosi soprattutto su ciò che manca al gruppo guidato da Leonardo Semplici: «Manca la voglia di sbucciarsi le ginocchia, non si gioca con il coltello tra i denti. Non c’è spirito, non c’è la voglia».