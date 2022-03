Cagliari, il Torino pensa a Cragno: il portiere ha preso una decisione

Calciomercato Cagliari: il Torino avrebbe messo gli occhi su Cragno per la prossima stagione. Il portiere ha preso una decisione

Il Torino continua a insistere per arrivare al portiere del Cagliari Alessio Cragno, il prescelto di Ivan Juric per la prossima stagione in granata.

Come riporta Tuttosport la decisione del giocatore è stata presa: al momento non ha alcuna intenzione di sentire voci di mercato, non è la sua priorità e vuole restare totalmente concentrato sul campionato del Cagliari per arrivare all’obbiettivo salvezza. Discorso analogo per la società che in un momento delicato come questo che deve portare i rossoblù alla permanenza in Serie A non ha intenzione di mettersi a trattare uno dei suoi pilastri e destabilizzare lo spogliatoio.

