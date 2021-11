Cagliari in ritiro, ufficiale la scelta della società

Ufficiale la decisione del Cagliari: squadra in ritiro da mercoledì fino alla prossima partita contro l’Atalanta

Ora è ufficiale, il Cagliari – dopo la sconfitta contro il Bologna – andrà in ritiro per preparare la prossima partita di campionato contro l’Atalanta.

Una decisione presa per cercare di risollevare le sorti della squadra. Da domani ad Asseminello la squadra inizierà il suo ritiro, un modo anche per Mazzarri per provare mettere ordine a questo Cagliari.