Cagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni

Cagliari, infortunio Idrissi: intervento riuscito per il difensore rossoblù dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Arrivano aggiornamenti cruciali dall’infermeria del club sardo. Nella giornata odierna il Cagliari Calcio ha comunicato delle novità importanti in merito a Riyad Idrissi! Dopo il grave infortunio riportato recentemente, il difensore ha affrontato il necessario e programmato passaggio in clinica per risolvere la problematica articolare e avviare così l’iter verso la completa guarigione.

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L’intervento al ginocchio e il comunicato del club

Come da prassi in queste delicate situazioni, il difensore si è sottoposto all’intervento chirurgico in programma: la società ha voluto immediatamente informare la piazza e gli addetti ai lavori diramando una nota ufficiale sulle condizioni del proprio tesserato. La notizia più rassicurante riguarda proprio l’esito della procedura medica, che non ha presentato complicazioni.

Di seguito il testo integrale diffuso dalla società isolana: «Nella giornata odierna Riyad Idrissi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è riuscita perfettamente.

Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo»

I tempi di recupero e l’impatto sulla squadra

La ricostruzione del legamento crociato anteriore rappresenta senza dubbio uno degli infortuni più complessi e temuti nella carriera di un atleta. Tuttavia, la tempestività dell’operazione chirurgica e il suo esito pienamente positivo costituiscono il miglior punto di partenza possibile per il classe 2005. Il percorso riabilitativo sarà lungo e richiederà molta pazienza: per traumi di questa entità, i tempi di recupero si attestano generalmente tra i sei e gli otto mesi prima di poter tornare a lavorare stabilmente in gruppo.

Per il tecnico e per l’intera rosa del Cagliari, l’assenza prolungata del giovane Riyad Idrissi si traduce in una pedina in meno nelle rotazioni del reparto arretrato per buona parte della stagione. Ora, però, la priorità assoluta è la salute del ragazzo. Lo staff medico seguirà quotidianamente il difensore nella sua fisioterapia, con l’obiettivo di restituire alla squadra un talento ancora più forte e motivato di prima.