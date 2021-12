Cagliari, infortunio Nandez: Mazzari spera di riaverlo per l’Udinese

Fiato sospeso in casa Cagliari per l’infortunio di Nandez. Mazzarri spera di avere il centrocampista contro l’Udinese

La speranza del tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è quella di ritrovare i giocatori migliori per la delicatissima sfida di sabato, Unipol Domus ore 20:45, contro l’Udinese.

Come riporta L’Unione Sarda da valutare soprattutto il possibile rientro in gruppo di Nahitan Nandez che deve smaltire il problema ai flessori accusato contro il Torino. Mazzarri incrocia le dita e spera di poter aver uno dei suoi uomini migliori in campo per la sfida salvezza ai friulani.

