Cagliari, l’accusa dell’ex Cacciatore: «Qualcuno mi sta ostacolando»

Fabrizio Cacciatore ha parlato della fine della sua avventura al Cagliari

Fabrizio Cacciatore, ex difensore del Cagliari, in una intervista a Varese Sport ha puntato il dito contro il club rossoblù visto il suo mancato trasferimento al Pescara.

«la trattativa ormai era fatta, mi sarei dovuto trasferire a breve ma ad un certo punto qualcuno da Cagliari ha parlato con il presidente ed è saltato tutto. Sicuramente questa persona voleva mettermi i bastoni fra le ruote. Sinceramente non lo so (chi sia la persona in questione, ndr), ma non è questo il punto. Probabilmente non saprò mai chi è stato, ma qualcuno ha parlato».