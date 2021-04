Cagliari, l’ex portiere Albertosi: “Un’annata storta, adesso è dura”

Colonna portante del Cagliari dello scudetto del 1970 Enrico Albertosi dice la sua sulla stagione dei sardi

Ecco le parole dell’ex portiere Enrico Albertosi rilasciate a Cagliari News 24:

Serie A. “Seguo sempre il Cagliari ma la salvezza non è un’impresa facile. Il Cagliari deve recuperare 5 punti dal Torino e chiaramente quando giochi pensando di vincere a tutti i costi non è facile, soprattutto non si gioca bene nelle partite in casa. Domenica in trasferta a Milano hanno giocato bene, secondo me l’obbiettivo era il pareggio poi una volta subito il gol il Cagliari ha messo in difficoltà l’Inter. Questa purtroppo è un’annata storta per il Cagliari»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARI NEWS 24