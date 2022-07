Cagliari, Liverani: «Auguro il meglio a Joao Pedro. Sul mercato in entrata…». Le parole del tecnico del Cagliari

Liverani ha parlato al termine dell’amichevole disputata dal Cagliari contro una rappresentativa locale. Le parole riportate da Cagliarinews24.

IL RITIRO – «Era programmato così, essendo uno staff nuovo sono state due settimane impegnative sul profilo fisico e mentale. I ragazzi hanno speso tanto in queste due settimane, lavorando molto bene. Si vede che alcuni sono più avanti. L’obiettivo era partire sul concentrarci sul lavoro nostro, ma abbiamo programmato le amichevoli per crescere di difficoltà».

JOAO – «Joao non lo scopro io, ha fatto 8 anni ed è arrivato da ragazzo e ora è un uomo. Credo sia arrivato all’apice della sua carriera. C’è una trattativa in corso, ma siamo cauti per evitare infortuni. Se dovesse andare gli auguro il meglio per lui. Chi arriverà migliorerà questo gruppo, quindi vediamo cosa si può fare con il mercato. Io credo che la difesa sia composta da 4 centrali, con Obert che gioca a sinistra ma tornerà a far parte dei centrali. A destra abbiamo una coppia importante e quindi in difesa non faremo nulla senza uscite. A centrocampo abbiamo Rog e Nandez, se fossimo questi sarei molto soddisfatto. Poi valuteremo se ci sarà da migliorare la rosa, quindi non dobbiamo fare moltissimo. Io per due reparti sono più che contento».

