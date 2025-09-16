Cagliari, Luvumbo verso il rientro: tempi incerti ma cresce la fiducia. Le ultimissime sui rossoblù

Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002 del Cagliari Calcio, prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il giovane talento, noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, resterà indisponibile per la sfida di Serie A contro il Lecce in programma venerdì, ma non è escluso un possibile rientro per il successivo impegno contro l’Inter.

Recupero sotto controllo dello staff medico

Come riportato da La Nuova Sardegna, Luvumbo sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato, studiato dallo staff medico rossoblù per garantire un rientro sicuro e senza rischi di ricadute. L’obiettivo è riportarlo in campo nelle migliori condizioni, evitando forzature che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Arrivato in Sardegna nel 2020, Luvumbo si è imposto come una delle armi offensive più imprevedibili della squadra grazie al suo dinamismo e alle sue accelerazioni. La sua assenza si è fatta sentire, ma il giocatore sta dimostrando grande determinazione nel rispettare ogni tappa del percorso di recupero.

Assenza contro il Lecce, testa all’Inter

Il match contro il Lecce sarà un banco di prova importante per il Cagliari di Fabio Pisacane, tecnico subentrato a stagione in corso e impegnato nella corsa salvezza. Pur senza Luvumbo, la squadra dovrà cercare punti preziosi per la classifica.

La speranza, in casa rossoblù, è di poter contare sull’attaccante già nella sfida contro l’Inter, gara che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni stagionali. Al momento, le probabilità di vederlo in campo a San Siro non sono altissime, ma i progressi registrati negli ultimi giorni lasciano aperto uno spiraglio.

Un rientro fondamentale per il finale di stagione

Con la Serie A che entra nella fase decisiva, il ritorno di Luvumbo rappresenterebbe un valore aggiunto per il reparto offensivo del Cagliari. La sua capacità di creare occasioni dal nulla e di mettere in difficoltà le difese avversarie potrebbe risultare determinante nelle ultime giornate.

Il club e i tifosi attendono con impazienza il suo rientro, consapevoli che la presenza del numero 77 in campo può fare la differenza nella lotta per la permanenza in Serie A.