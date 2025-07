Cagliari, linea verde con Pisacane anche sul mercato: per l’attacco piace Sebastiano Esposito

Il Cagliari di Pisacane si vuole affidare ad una nuova linea verde da affiancare a giocatori rodati: dal mercato può arrivare Sebastiano Esposito

Il Cagliari di Fabio Pisacane prende forma tra le montagne di Ponte di Legno, dove la squadra è al lavoro per preparare la nuova stagione. Il neo allenatore, promosso dalla Primavera alla prima squadra, sta guidando un gruppo allargato di ben 30 giocatori, in attesa che il mercato porti ulteriori definizioni, soprattutto in uscita. L’obiettivo è sfoltire la rosa, ma senza perdere di vista alcuni nomi che potrebbero ancora entrare in orbita rossoblù.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il club continua a monitorare due obiettivi importanti: Sebastiano Esposito, profilo già accostato ai rossoblù in passato, e soprattutto Michael Folorunsho, centrocampista reduce da una stagione positiva con l’Hellas Verona. Entrambi però verrebbero valutati soltanto con la formula del prestito, condizione necessaria per rispettare gli equilibri economici imposti dalla società.

Sul campo, intanto, Pisacane sta sperimentando diverse soluzioni tattiche. La base resta la difesa a quattro, con qualche variazione in funzione degli interpreti a disposizione. L’allenatore sta insistendo molto sull’ordine difensivo e sull’aggressività nella fase di non possesso, cercando di trasmettere fin da subito la sua impronta a una squadra che dovrà lottare per la salvezza.

Tra i protagonisti più attesi ci sono i tre giocatori riscattati ufficialmente nelle scorse settimane: Elia Caprile, Michel Adopo e Roberto Piccoli. Proprio quest’ultimo sta ricevendo grande attenzione da Pisacane, che lo considera un tassello fondamentale per il reparto offensivo. L’ex Atalanta è stato spesso a colloquio con il tecnico, che punta a farne uno degli uomini chiave per affrontare la Serie A con determinazione.

Il Cagliari, insomma, si sta costruendo attorno a una struttura solida, puntando su giovani motivati e su profili già rodati. L’avventura di Pisacane è appena cominciata, ma le idee sembrano chiare: concretezza, entusiasmo e massima attenzione al gruppo. La corsa alla salvezza è già partita.