Cagliari Milan, Allegri nel post gara: «Snodo scudetto? Troppo presto, importante vincere e non subire gol. Leao in mezzo al campo è più nel vivo del gioco»

L’anticipo valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, Cagliari Milan, è terminato 0-1. Ecco le dichiarazioni nel post partita del tecnico dei rossoneri Allegri. Le sue parole a Sky Sport:

LEAO PRIMA PUNTA – «Quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco, lui quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta esce dalla partita. Ha le caratteristiche per fare il centravanti. Oggi non era al 100% poteva attaccare di più la profondità nel primo tempo».

SULLA PARTITA – «Nel primo tempo pronti e via abbiamo subito tre tiri in porta, poi non è successo niente. In quei momenti là bisogna essere ordinati. Nel secondo tempo loro son calati e noi siamo cresciuti. Dovevamo fare il secondo gol e fare meglio nell’ultimo passaggio».

SNODO SCUDETTO? – «Troppo presto, importante vincere e non subire gol. Bisogna continuare a lavorare sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo. Se manca uno o l’altro non si sente perché comunque la squadra gioca da squadra».

SUI DIFENSORI – «Stanno migliorando De Winter, lo stesso Bartesaghi, Estupinan, Tomori. Già con il Verona Pavlovic e De Winter avevano fatto un’ottima partita. I difensori stanno migliorando nelle letture, sono meno frenetici».

MESE DI GENNAIO – «Non so quante partite abbiamo in meno, giochiamo tante partite vicine anche noi. Io a italiano non andavo molto bene, avevo delle difficoltà, a matematica un po’ meno. Quando ci dicano di giocare noi giochiamo, senza fare troppi discorsi».

