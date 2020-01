Cagliari Milan: rossoblù in campo con la maglia del centenario

Domani contro il Milan, il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale per festeggiare il centenario del club

Cagliari-Milan darà il via alla 19ª giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. I sardi, per l’occasione, scenderanno in campo con la nuova maglia speciale del Centenario. A realizzare il completo gara in edizione limitata lo sponsor tecnico Macron.

Come informa l’ANSA, la maglia “Centenario”, a girocollo, è bianca ed è caratterizzata da due grandi bande, una verticale e una orizzontale, nelle quali il rosso e il blu si incrociano in una sorta di grande pennellata di colore, che in continuità si ritrova anche sul pantaloncino. Completano il kit gara i calzettoni, bianchi con banda rossoblù.